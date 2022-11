Die Friedensshow: Mit Poesie hin zum Frieden

Werbung

DIE FRIEDENSSHOW - No More Wars & Give Peace A Chance

"Seine Stimme zu erheben gegen Krieg, Intoleranz und derb roher Dummheit; heißt die Menschheit vor einem Szenario der nuklearen Apokalypse zu bewahren." - Sir Kristian Goldmund Aumann, Poet

Wie kann man die monströsen Bilder des Krieges verarbeiten, seine Grausamkeiten, seine Verluste, seine Verwüstungen von Körper und Seele, seine Schrecken und seine Tode? Wie kann man mit einem „schönen“ poetisch, ästhetisch, filmischen Performance das Unsägliche zeigen, es beschreiben, sich darüber empören, es anklagen? Nur mit der Hoffnung auf Umkehr, auf inneren Frieden, der den äußeren Frieden möglich macht und damit die Versöhnung zwischen den Völkern, den Staaten, den Einzelnen in der weltweiten großen Völkerfamilie.

„Frieden unter den Völkern. Frieden mit der Natur. Frieden in uns.“ - Sir Kristian Goldmund Aumann, Poet

Where there is love, there is no war. Die Welt ist ein märchenhafter Ort; mit deinem Lächeln kannst du, sie, verzaubern; aus deinen Gefühlen werden Träume wahr – mach dich und die Welt stolz. Ein cineastisch literarisch musikalisches Plädoyer an die Liebe und den Frieden auf der Welt – atemraubend, magisch und einfühlsam; voll von bewegenden Bildern; fulminanter Musik und Texten über Frieden, Liebe und gegen den Krieg - komponiert, aus der Feder von Friedensnobelpreisträger: innen und Jahrtausendkünstler: innen.

Mit Texten von Autoren

Erich Fried, Rainer Maria Rilke, Bertolt Brecht, Josef Weinheber, Erich Kästner, Pablo Naruda, Christian Morgenstern, Heinrich von Kleist, Karl Kraus, Wolfgang von Goethe, Ingeborg Bachmann, Heinrich Heine, Clemens Brentano, Dalai Lama, Laotse, Dimitri Strozew, Native Americans, Sir Kristian Goldmund Aumann uvm.

Mit Zitaten und Texten von Friedenstiftern

Bertha von Suttner, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Albert Einstein, Martin Luther King, Henry Dunant, Willy Brandt, Michail Gorbatschow, Jitzchak Rabin uvm.

Stage & Screen Show

Eine faszinierende Reise hin zum Frieden

directed & performed by Sir Kristian Goldmund Aumann

STAR MOVIE TULLN

14. November 2022 20:00 Uhr

EINTRITT FREI

Kunst verbindet Menschen

EHRENSCHUTZ: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner