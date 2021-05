Die Pandemie hat den Events in dem Haus in der Kellergasse in Untermarkersdorf einige Steine in den Weg gelegt. Dennoch konnten die Veranstaltungen realisiert werden und führten zu einem noch intensiverem Austausch zwischen Gästen und Kunstschaffenden. Die Auseinandersetzungen mit Kunst und Literatur wurden in den Außenbereich verlagert. Ein optimistisches Zeichen ist der Ausbau des Weinkellers. Er soll zukünftig weiteren Platz für inspirierende und spannende Lesungen, Diskussionen, Ausstellungen und Musik bieten.



Das vierte Jahr des Krinzinger Lesehauses wird trotz Corona-Beschränkungen ein idyllischer Ort mit der Möglichkeit für kunstvolle Erlebnisse sein. Momentan wird sorgfältig an einem entsprechenden Programm gearbeitet. Das Team des Krinzinger Lesehauses freut sich darauf bald wieder Gäste begrüßen zu dürfen und zu anregenden Veranstaltungen kulturellen Austausches einzuladen. Die Bibliothek für Zeitgenössische Kunstmagazine wird also bald wieder ein Ort zur entspannten und konzentrierten Auseinandersetzung mit angewandter, darstellender und Schriftkunst sein können.

Stefanie Stuböck