Gold des Sommers

Dort stockt, ihm, der Atem

In Händen, voller Gold, liegt das Korn

Traum aus Ähren

gen Himmel schwebt es hin

So verweile noch,

Denn die Nacht kommt erst in Stunden;

Wenn die Sterne, lächelnd, vorüberziehen



von Sir Kristian Goldmund Aumann, Poet, Juli 2019