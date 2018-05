Barock ist in. Nicht nur in der bildenden Kunst, wo gerade barocke Kaskaden wieder zum Sprudeln und barocke Madonnen wieder zum Leuchten gebracht werden (wie im Park von Schloss Hof und in der prächtigen Kremser-Schmidt-Schau im St. Pöltner Diözesanmuseum). Barock ist auch in der Musik in. Da sprießen die Ensembles wie die Erdbeeren. Und da blühen die Festivals wie die Rosen. Und beides schon seit Jahren.

Kein Wunder, dass da auch Niederösterreichs hochkarätigstes Barockfest (und sein klassischer Vorgänger) heuer schon seinen 40er gefeiert hat. Und das nicht nur mit so vielen Konzerten wie noch nie. Sondern auch mit so vielen Gästen wie noch nie. 4.300 Besucher an rund vier Tagen – davon kann manches Sommertheater nur träumen (erst recht bei Preisen ab 15, aber bis 95 Euro).

Das St. Pöltner Barockfestival, das nächsten Samstag startet, gibt es da etwas bescheidener. Sieben (in Melk waren es 17) Konzerte, 88 Euro für ein ganzes Abo und (erst) der 13. Geburtstag, den man heuer feiert. Und doch auch da nicht weniger spannende Gäste und nicht weniger prächtige Töne. Nur: Wo bleiben die spannenden Gäste, die prächtigen Töne, die wunderbaren Überraschungen, also: das Barocke, im „klassischen“ Konzertprogramm?