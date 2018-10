Wie die Zeit vergeht! Viele Jahre existierte die Blaugelbe Galerie im Landhaus in der Wiener Herrengasse als Fenster der niederösterreichischen Kunstszene in die Bundeshauptstadt. Viel Gutes war im Angebot, nicht immer von höchster Qualität gesegnet. Aber immerhin, die Blaugelbe Galerie war ein Begriff in Wien und wurde gerne besucht.

Mit der Übersiedlung der Landesregierung nach St. Pölten kam das Ende der Galerie, von vielen beweint. Doch die Erinnerung daran ist längst ausgelöscht; im Internet ist nichts zu finden. Ein blinder Fleck in der Erinnerung.

2005 zog dafür der Kunstraum Niederösterreich in das nun Palais Niederösterreich genannte Landhaus. Unter der strengen, aber liebevollen Führung von Christiane Krejs entwickelte sich die Galerie zu einem Hotspot der jungen, experimentellen, kontroversen, internationalen Kunst, die sich keinem kommerziellen Druck unterwarf und der zugestanden wurde, mit dem einen oder anderen Projekt auch einmal zu scheitern.

Die Bilanz nach 13 Jahren Kunstraum und Kreijs ist beeindruckend, auch wenn das Publikum – euphemistisch ausgedrückt – nur selektiv in die Herrengasse kam. Der Kunstpolitik des Landes stellt das ein exzellentes Zeugnis aus – das wollte man sich leisten, das hat man sich geleistet. Nicht alles ist Quote!