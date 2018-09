Die Sicherheitsmaßnahmen waren groß, was immer auch gefürchtet wurde, die Begeisterung weit größer. Die Aktion zum achtzigsten Geburtstag von Hermann Nitsch im Mistelbacher „nitsch museum“ erwies sich, wie zu erwarten, als überwältigendes Ereignis.

Siebenhundert Menschen standen Samstagabend, dicht an dicht gedrängt in der mit Plastik ausgeschlagenen Ausstellungshalle, während es draußen junge Hunde regnete. Die sinfonische Aktion, die sich Hermann Nitsch selbst zum Geburtstag geschenkt hatte, kam ohne Ansprachen und politischer Beteiligung aus. Dafür waren 165 Musiker und Sängerinnen zugange und vierzig Akteure hochaktiv. 150 Liter Blut, dazu Eiweiß, Milch und Wasser wurden über nackte und bekleidete Leiber gegossen, schließlich noch ein gewaltiger Haufen Paradeiser und Weintrauben mit Füßen und Körpern zermanscht. Ein überbordendes Schauspiel, das durch die Musik noch einmal mehr an Intensität gewann.

Es war die erste Nitsch-Aktion in Mistelbach, die erste in Niederösterreich seit 2005. Und 2020 möchte der Meister in Prinzendorf noch einmal ein Sechstagespiel aufführen.

Wenn er auch nicht nur Freunde hat, die Aktion hat deutlich gezeigt, dass Nitsch längst in Niederösterreich angekommen ist. Und hier von vielen höchst geschätzt wird.