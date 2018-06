Da ächzte das ehrwürdige Gebälk. Zum Teil jahrzehntealte Pfründe und Ansprüche sind plötzlich nichts mehr wert. Ein Beschluss der Landesregierung – und vier Stiftungen und Fonds bleibt nur noch, sich aufzulösen.

Das führte natürlich zu Spekulationen über düstere Hintergründe. Aber kein Grund zur Panik. Nichts, was gegen die Stiftungen und ihre Arbeit ins Treffen zu führen wäre – nur eben die sinnlose Doppelgleisigkeit.

Was etwa das Forum Morgen mit seinen jährlich fünf Millionen Euro Landessubventionen leistet, sei höchst verdienstvoll, heißt es in der Landesregierung – aber das könne die eigene Beamtenschaft genauso gut. Und insgesamt deutlich billiger. Es müsse auch niemand Angst haben, dass viele Projekte und Stipendien nicht weitergeführt würden.

Alles eitel Wonne also? Jein. Denn so beeindruckend der Mut der Landeshauptfrau ist, mit eisernem Besen durchs Land zu gehen und wegzukehren, was nicht notwendig ist, so sehr steht eine heikle Frage im Raum. Denn gerade das 2016 vom Land ins Leben gerufene und, wie bereits gesagt, hoch dotierte Forum Morgen stand in seiner Sinnhaftigkeit von Anfang an intern und unter Fachleuten in der Kritik. Mit mehr Mut zum Widerspruch hätte gar nicht erst entstehen dürfen, was jetzt schon wieder aufgelöst wird.