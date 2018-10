Nicht immer ist spannend, was gesagt wird. Manches Mal auch, was nicht gesagt wird. Wie etwa bei der Pressekonferenz dreizehn Monate nach der Eröffnung des Hauses der Geschichte in St. Pölten.

Die Bilanz war gut, der Jubel groß. Nur in einem Punkt schwiegen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ihre Mitstreiter beharrlich. Kein Wort kam ihnen in Sachen Mitbewerber über die Lippen – obwohl exakt einen Monat nach der Pressekonferenz und vierzehn Monate nach dem Haus der Geschichte in St. Pölten die Schwester in Wien sich auf den Weg macht. Konkret wird am 10. November mit einer Ausstellung zum hundertjährigen

Jubiläum der Republiksgründung eröffnet.

Berauschend ist das nicht; aber auf 1.870 Quadratmetern Ausstellungsfläche in der Neuen Burg kann die Wiener Version schwer mit den 3.000 Quadratmetern in St. Pölten mithalten. Aber schauen wir einmal.

Jedenfalls: Was nicht verhandelbar ist, das sind fehlende Strukturen. Das fängt beim Namen an (zwei Häuser der Geschichte parallel, das geht gar nicht) und hört bei den ähnlichen Inhalten auf. Da ist noch viel Arbeit notwendig, um aus zwei Häusern nebeneinander zwei Museen miteinander zu machen. Und das ist auch das gute Recht der Steuerzahler, die beide Projekte aufwändig finanzieren.