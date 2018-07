Panik brach keine aus, angesichts der rüden Drohungen eines Schwechater FPÖ-Gemeinderates. Er hatte wegen eines kritischen Couplets bei der jüngsten Produktion der Nestroy-Spiele die Streichung gewisser Passagen und anschließend eine Entschuldigung gefordert. Andererseits würde man künftigen Subventionsansuchen nicht mehr zustimmen.

Also ehrlich, eine bessere Werbung hätte das Team um Intendant Peter Gruber nicht bekommen können – Berichte in Medien, viele Solidaritätskundgebungen. Sogar ganz im Westen des Reiches, in Haag nämlich, zeigte sich Intendant Christian Dolezal von der Bühne herab eines Sinnes mit dem Osten.

Doch der Schwechater Blaue ist kein Einzelfall. Manche FPÖler reiten derzeit in Sachen Kunst sehenden Auges in die Niederlage. Wohl deshalb, weil sie die meist noch nie gesehen haben, die Kunst nämlich. Erst seit sie in der Regierung sitzen und in den Gemeinderäten, trifft man sie bei entsprechenden Events. Dort wundern sie sich, dass sie nicht geliebt werden. Im violetten Leiberl setzt man sich nicht in die Rapid-Fanzone.

Oder man macht es wie einst Erwin Pröll. Der ließ alle Künstler reden, was auch immer sie kritisierten, wie links sie auch waren. Und überschüttete sie dann mit Freundlichkeit. So wird man in der Kunst zum Heros, liebe Leute!