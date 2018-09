Eine heimische Tageszeitung brachte mit einer Geschichte zur Nacktheit in der Kunst einige Dutzend Poster aus der Wohlfühlhaltung zur Meinungsäußerung im Internet. Was hatte man berichtet?

Die Royal Academy in London will in ihrer Ausstellung über Nacktheit in der Kunst der Renaissance gleich viel weibliche wie männliche Akte zeigen. Das wird wohl nicht leicht fallen, angesichts der drückenden Übermacht unbekleideter Frauen in der Kunst. Es ist aber auch kein Grund für gewohnt männerheitere Pointenschleuderei.

Denn natürlich macht es keinen Sinn, die Kunstgeschichte umdrehen zu wollen; aber wenigstens kennen sollte man sie. Etwa den Umstand, dass bis vor wenigen Jahrzehnten Frauen der Zugang verwehrt wurde, wenn an den Akademien Aktzeichnen angesagt war. Und dass in Museen und Depots (ja, natürlich auch in Niederösterreich) die Quote nackter Frauen die der Männer gewaltig übertrifft.

Das zeigt das traditionelle Frauenbild der Männer. Und weil wir an die Macht der Tradition glauben, wissen wir, dass die immer noch große Frauenfeindlichkeit nicht vom Himmel gefallen ist, sondern ihre Wurzeln tief in der (Kunst-)Geschichte der Männer hat. Das entschuldigt nichts, sagt uns aber, dass sich „einfach so“ nichts ändert. Der Kampf um Gleichberechtigung ist noch nicht gewonnen!