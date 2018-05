Vor vierhundert Jahren wurden drei Männer aus einem Fenster geworfen. Klingt nicht übermäßig spannend, angesichts der Zeit, die seither vergangen ist. Am Mittwoch ist der Jahrestag dieses historischen Ereignisses.

Der Prager Fenstersturz war nicht Ursache, wohl aber Auslöser des Dreißigjährigen Krieges, der ersten gesamteuropäischen Auseinandersetzung, mit unzähligen Toten, unglaublich viel Leid, katastrophalen Zerstörungen. Die Folgen sind heute noch zu spüren.

Ohne jetzt in Details zu gehen – die beiden Weltkriege des zwanzigsten Jahrhunderts sind nicht vom Himmel gefallen. Was da geschehen ist, hat – nicht nur, aber auch – seine Wurzeln im Dreißigjährigen Krieg. Betrachtet man manche zwischenstaatlichen Verhältnisse in Europa, mag man glauben, dass die vierhundert Jahre kaum vergangen sind.

Und doch ist vieles anders geworden. Die Europäische Union hat sich, trotz aller Fehler, zu einem unglaublichen Friedensprojekt entwickelt, das auf zwei Beinen steht. Dem Streben nach wirtschaftlicher Entwicklung und dem Wissen um die gemeinsame Kultur. Wer durch Europa fährt, wird es immer wieder erkennen. Musik, Kunst, Architektur einen den Kontinent. Das konnten selbst die schlimmsten Kriege nicht verhindern. Ein guter Grund, auf unser gemeinsames Europa stolz zu sein.