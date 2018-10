Am Sonntag war der Tag des Denkmals. Er hatte zwar wenig mit Denkmalschutz zu tun, hätte aber doch Anlass sein können, über eben diesen nachzudenken. Denn so gut sind wir diesbezüglich nicht aufgestellt.

Kreative Eigentümer ehrwürdiger Immobilien fühlen sich vom Bundesdenkmalamt oft karniefelt. Statt Wege frei zu machen für neue Projekte, wird ihnen millimetergenau vorgeschrieben, was sie wie zu erhalten haben.

Die Alternative ist dann oft, gar nichts zu tun, bis zufällig ein Bagger ins Gemäuer fährt, überraschend ein morscher Baum aufs Dach fällt oder ein ahnungsloser Passant einen glühenden Zigarettenstummel ins Haus wirft.

Denn: Was nicht mehr ist, kann nicht denkmalgeschützt sein. Keiner kann gezwungen werden, Abgetragenes wieder aufzubauen. Finden wir das gut? Nein, finden wir nicht. Es ist bedrückend, was an Bauten vergammelt und verrottet, zerstört und vernichtet wird.

Denn das Bundesdenkmalamt, das auf der einen Seite oft den Charakter einer G’wandlaus zeigt, ist auf der anderen Seite meist ohnmächtig, wenn es wirklich wichtig wäre. Da ist der Gesetzgeber gefordert, den Denkmalschützern scharfe Werkzeuge an die Hand zu geben. Nicht, um jedes Mal Neues zu verhindern, sondern um immer wieder auch das gute Alte zu hegen und zu pflegen.