Wie man es nicht macht, hat Tomas Zierhofer- Kin in den vergangenen beiden Jahren bewiesen. Die von ihm geleiteten Wiener Festwochen, gerieten ihm derart, sagen wir freundlich: modern, dass ein Teil des alteingesessenen Publikums nicht folgen wollte und neues nur bedingt zum Einsatz kam. Am Ende stand ein Ende mit Schrecken, und Zierhofer-Kin, der zuvor einige Jahre das Donaufestival geleitet hat, durfte seinen Rücktritt einreichen.

Wie man es macht, beweisen Renate und Peter Loidolt seit dreißig Jahren. Mit höchsten Ansprüchen an Qualität, die sich – wie sie es selbst nennen – an bildungsbürgerlichen Krite rien messen lässt, füllen sie ihre beiden Spielräume im Theater in Reichenau zur Festspielzeit. Da bleibt kein Sessel leer, fast keine Karte unbezahlt. Und die sind sehr teuer.

Damit gelingt den Loidolts das Kunststück, mehr als fünfzig Prozent der Einnahmen selbst zu erwirtschaften. Das würde nicht funktionieren, könnten sie ihr Publikum nicht zufriedenstellen, mehr noch: begeistern.

Dass sie sich da nicht dreinreden lassen, hat sie einige Jahre lang zur ausdrücklichen Zielscheibe behördlicher Kontrolleure und Kontrollmechanismen gemacht. Längst aber lässt man sie in Ruhe. Das spricht für Lernfähigkeit im Amt. Und stellt den beiden Intendanten ein ausgezeichnetes Zeugnis aus.