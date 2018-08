Nein, die Kultur ist kein Haifischbecken. Weil: Hinter den Kulissen geht’s weniger ums Fressen und Gefressenwerden. Sondern – für die kleinen wie die großen Fische – schlichtweg ums Überleben. Da freut es umso mehr, wenn die Großen im heurigen Theatersommer „Ausverkauft!“-Schilder aufhängen und Vorstellungen einschieben. Und die Kleinen gegen den Strom schwimmen.

Denn wo andernorts gestutzt, gekürzt und zugesperrt wird, wird in Niederösterreich aufgesperrt und weitergemacht. Bei Elisabeth Augustins frisch gegründeten Kulturtagen im Pöggstaller Schloss (am 9. August). Bei Zeno Staneks ebenso frisch gegründetem Theatermarathon am kühlen Litschauer Herrensee (ab 10. August). Oder bei Luzia Nistlers Kellergassen-„Don Juan“ in Großweikersdorf (bis 14. August), bei Artstettens weiblichem „Quijote“ (ab 18. August) oder bei Waidhofens „Entführung“ in der neu belebten Bene-Fabrik.

Was die haben? Mut. Leidenschaft. Und Durchhaltevermögen – wie Andreas Berger mit seinem Sommertheater in Mödling (heuer 10) oder die Khadem-Missaghs mit ihrem Kammermusikfest im Waldviertel (heuer schon 40). Das könnte auch den großen Fischen im heimischen Kulturteich da und dort nicht schaden!