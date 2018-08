Was die Klassik mit der Politik am Hut hat? Viel mehr, als man denkt (und manchmal auch mehr, als man hört). Und da muss man gar nicht Schostakowitsch, selbst ein Verfolgter, mit seinem erschütternd-grandiosen Streichquartett „Im Gedenken an die Opfer des Faschismus und des Krieges“ bemühen.

Nein, da reicht – wie vergangenen Freitag in Grafenegg – ein leises Adagio, das so jenseitig klingt, dass man gleich weinen möchte. Da reicht – ebendort – ein so aufbrausendes, granatenheulendes, zornentbranntes Requiem, dass man jeder Art von ausgrenzender, abschottender oder gar hetzerischer Politik zurufen möchte: „Nie wieder Krieg!“

Da kann aber auch – wie gerade wieder bei Allegro Vivo – ein Kammermusikfest die Grenzen öffnen und die Völker enger verbinden, als die beste Integrationspolitik das je schaffen könnte. Und da kann ein uralter Mit-Sing-Hit – wie Wolfgang Ambros’ „Skifoan“ – ganz schnell und ganz laut ganz politisch werden.

Kultur kann das. Kultur muss das. In Konzertprogrammen, in Hitparaden, in Künstlerreden. Und wo bleibt das, was gerade genauso brennt wie alte Kriege und neue Nationalismen? Die Hitze, der Müll, das Finanzsystem, das Bildungsproblem? Das gehört genauso auf die Bühne. Mit Worten wie mit Tönen.