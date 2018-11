Das Datum des kommenden Sonntags ist ein besonderes. Mit dem 11. 11. verbinden wir vielerlei. Hierzulande das Martinsfest, mit den leuchtenden Augen der lieben Kleinen

bei den Umzügen und dem Sodbrennen nach dem Verzehr eines üppigen Gänsebratens.

Anderswo, vor allem in Asien, wird der 11. 11. als Tag der Singles gefeiert und zwecks Trost derselben so intensiv Onlineshopping betrieben wie nie sonst.

Doch wozu in die Ferne schweifen? In England wird der 11. 11. auch anders begangen als bei uns, als Poppy Day nämlich, als Erinnerungstag an die Gefallenen des Ersten Weltkrieges, der am 11. 11. 1918 – heuer vor hundert Jahren! – zu Ende gegangen ist. Viele Menschen tragen an diesem Tag Mohnblüten (Poppies) am Revers und beweisen ein Geschichtsbewusstsein, über das man staunt.

Natürlich, da stehen Sieger gegen die Verlierer; trotzdem hätte man erwarten können, dass es in hundert Jahren möglich ist, den 11. 11. als Tag des Kriegsendes im heimischen Bewusstsein der Menschen zu verankern.

Fernsehmagazine, Radiojournale, Publika tionen ohne Ende, und dennoch hat sich kaum Gefühl dafür entwickelt, welche gewaltige Entwicklung vor hundert Jahren angestoßen wurde, wie weit entfernt wir von einem guten Ende sind, was noch getan werden muss.