Befremdlich ist das schon. Kaum steht wo „Adolf“ darüber, und vielleicht noch „Hitler“ darunter, schon schauen alle hin. Und sagen: „Ach, der!“ Und: „Ach, damals!“ Dabei steht der, der Millionen ermorden ließ, nicht allein. Und dabei ist das, was er angezettelt hat und was bald ein Menschenleben lang her ist, noch immer nicht vorbei.

Höchste Zeit also, dass man an den Anfang schaut. Und sich ernsthaft fragt, warum es dort noch immer blinde Flecken gibt. Warum jeder, wenn er vom Anfang Hitlers redet, an Braunau denkt. Und warum keiner ans Waldviertel denkt, an die Verwandtschaft und deren Verhältnisse. Warum jeder, wenn er vom Anfang des Nationalsozialismus redet, an 1938/39 denkt. Und warum keiner an Lueger und all die anderen denkt, an die Gedanken, Theorien, Ideologien, die schon Jahrzehnte zuvor schwelten. Und heute noch brennen.

182 Menschen, haben „Die Zeit“ und der „Tagesspiegel“ gerade recherchiert, starben in Deutschland seit 1990 durch rechtsextreme Gewalt, die letzten erst vor 14 Tagen. Da braucht es nicht nur Bücher, die vom Anfang schreiben, und Schauen, die an den Anfang schauen. Da bräuchte es schon Menschen, die hinschauen, die nachdenken, die aufstehen und „Halt!“ schreien.