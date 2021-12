Akademie-Reform als Schlüssel

Objektiv betrachtet ist der heimische Kick erfolgreicher, als es der subjektiv verklärte Blick mancher Kritiker vermuten lässt. Nationalteams, Klubmannschaften, Anzahl und Qualität der Legionäre – in Summe ist alles besser, als es am Beginn des Jahrtausends war.

Das Erfolgsrezept? Die Fußball-Akademien und vorgelagert das System der Landesausbildungszentren (LAZ). Vereinfacht dargestellt zog der ÖFB Qualitätsstandards ein und spannte ein dichtes Netz über das Land. Wer Talent hat, bleibt nicht unentdeckt. Der Weg zum Fußballprofi ist deutlicher beschildert als früher.

Lange war die Anzahl der Akademien bei zwölf eingefroren. Das machte insofern Sinn, als die Spitze der angehenden Leistungssportler nicht zu breit werden sollte. Weniger als zehn Prozent der Abgänger schaffen es tatsächlich in den Profifußball. Mehr Akademien würden mehr Gescheiterte produzieren als mehr Qualität. Die Anzahl der Arbeitsplätze im Profibereich verändert sich nämlich nicht wesentlich.

Weil das Betreiben oder zumindest die Kooperation mit einer Akademie für einen Bundesligisten aber ein Lizenzkriterium ist, wurden zuletzt Widersprüche zutagebefördert. Nicht jeder, der wollte, durfte nämlich eine eigene Akademie betreiben.

Zumindest bislang nicht. Für den ÖFB ist der Reformbedarf mittlerweile evident. Hinter den Kulissen wird an einer Lösung gearbeitet. Was schon durchsickerte? Künftig soll es eine Art erste und zweite Liga für Akademien geben. Die sollen aber nicht rein sportlich – mit Auf- und Abstieg – miteinander verbunden sein. Mögliche Qualifikationskriterien für den „Premium-Stempel“: Anzahl der bislang ausgebildeten Profi- bzw. Teamspieler, Anzahl der hauptberuflich angestellten Trainer und Betreuer, Infrastruktur etc.

Hierbei soll Deutschland ausnahmsweise als abschreckendes Beispiel dienen. Dort geht es aktuell schon im Nachwuchs nur ums Gewinnen. Die Entwicklung der einzelnen Spieler kommt zu kurz.

Übrigens: Das Gelingen dieser Reform ist für den österreichischen Fußball weit wichtiger als die Frage, wer gerade Teamchef ist.