Die vergangenen Tage gehörten für Dominic Thiem wohl zu den anstrengendsten seiner bisherigen Tennis-Karriere. Klar, das Heimevent in der Wiener Stadthalle ist keine gewöhnliche Turnierwoche, was da aber alles am und abseits des Tennis-Courts rund um den Lichtenwörther abging, war fast schon beängstigend viel.

Preisverleihungen, Ehrenbürgerschaften, Presse- und Sponsorentermine, die lustige Ö3-Challenge, die ebenfalls ganz witzige öffentliche Emanzipation seines Vaters Wolfgang von Langzeittrainer bzw. Manager Günter Bresnik. Tja, und Thomas Muster war auch irgendwie omnipräsent und wird daher als neuer Trainer des 27-Jährigen gehandelt. Auch das war ganz amüsant.

Mittendrin in diesem fast chaotisch wirkenden Trubel spielte Thiem Tennis. Er spielte gut, er spielte kämpferisch, er spielte emotional. Er gab der mehrfach ausverkauften Stadthalle das, was sie von ihm erwartete – einen Heimsieg.

Ein Profi muss das aushalten – schießen viele Fans schnell aus der Hüfte. Zur Erinnerung: Thiem gewann im Juli auch das Heimturnier in Kitzbühel. „Der emotionalste Sieg meiner Karriere“, urteilte er damals. Kurz danach streikte sein Körper. Wochenlang war Thiem de facto nicht im Stande, Leistungssport zu betreiben.

Nein, so einer Belastung hält auch ein Profi nicht dauerhaft stand. Und er muss es auch nicht müssen. Das Team rund um Thiem ist dafür zuständig, den Energiehaushalt seines Schützlings zu kontrollieren und zu optimieren. Da gibt’s noch Reserven.