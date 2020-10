Statt „Wie geht’s?“ frage ich bei kurzen Begegnungen oft mit der Floskel „Alles im Grünen?“. Neuerdings hat diese Frage eine zusätzliche Bedeutung bekommen. Seit es die Corona-Ampel gibt, denken viele dabei unweigerlich an Covid-19. „Alles im Grünen?“

Ich weiß: Bezüglich Corona ist in NÖ bei Weitem nicht alles im Grünen. Viele Bezirke sind gelb oder orange eingestuft. Wird es auch zu roten Ampelschaltungen kommen?

In unserer Schule haben wir bis dato (noch) alles im grünen Bereich, was Infektionen betrifft. Im Alltag prägen Masken das Bild auf dem Schulgang und in der Kirche. Was Schulveranstaltungen, Elternsprechtag, Informations- und Elternabende betrifft, stehen unsere Ampeln auf Gelb oder Orange. Neue Rahmenbedingungen müssen überlegt und gesucht werden, um niemanden in Gefahr zu bringen. Für eine Feier der Stiftsmitarbeiter anlässlich unseres Stiftertages bei einem gemütlichen Abend gab es durch die strikten Vorschriften ein klares Rot!

Für mich persönlich war die Feier der heiligen Firmung eine ganz neue Erfahrung: Anstatt einer bis zum letzten Platz gefüllten Kirche war nur jede zweite Reihe besetzt. Nur Eltern mit Firmling und der jeweilige Pate durften dabei sein, damit die nötigen Abstände eingehalten werden konnten. Statt intensivem Volksgesang übernahm außerdem ein kleines Ensemble die musikalische Gestaltung. Und die Salbung habe ich mit Mund-Nasen-Schutz gespendet. Ein Friedensgruß und gute Wünsche mit Händedruck – Rot! Ich weiß, wegen dieser Beschränkungen gab es auch viel Unmut.

Als Kind habe ich gelernt: „Bei Rot bleib stehen, bei Grün darfst gehen, bei Gelb gib Acht, so wird’s gemacht!“ Ich wurde aber auch darauf aufmerksam gemacht, dass man sogar bei Grün vorsichtig und achtsam zu sein hat, ehe man die Straße überquert.

Dies gilt auch für Zeiten von Corona. Egal, was die Ampel anzeigt: Mit Vorsicht und Rücksicht, mit Anstand und Abstand sind wir immer im grünen Bereich – nicht nur, was Corona betrifft!