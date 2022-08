Allzu persönlich

Werbung

An sich sollte es, vereinfacht, in der Politik so laufen: Es gibt einen Wettstreit der besten Ideen, und am Ende setzen sich jene Konzepte durch, die von einer Mehrheit unterstützt werden.

Von dieser Vorstellung sind schon sehr lange sehr weit entfernt. In der permanenten emotionalen Aufladung des 21. Jahrhunderts geht es darum, konkrete Menschen für Themen oder Ideen stehen zu lassen – und diese Personen, wenn einem die Sache zuwider ist, auch direkt dafür zu attackieren. Das geht Politikerinnen und Politikern permanent so.

Nun mag man einwenden, dass diese Persönlichkeiten die Öffentlichkeit suchen und sich daher mehr an persönlichen Anfeindungen gefallen lassen müssen als andere. Das stimmt zwar, aber auch die höhere politische Schmerzgrenze wird immer öfter deutlich überschritten. Schauen Sie sich nur die Vorher-Nachher-Fotos x-beliebiger Volksvertreter an und Sie werden sehen, wie der Zahn der Ausgesetztheit an ihnen nagt.

Der Tod einer oberösterreichischen Ärztin, die für Impfungen eingetreten war und sich danach heftigen Attacken ausgesetzt sah, zeigt noch mal eine andere Dimension von Hasskampagnen: Wenn Menschen, die keine öffentliche Rolle anstreben sondern bloß ihrem Job nachgehen, plötzlich zu Zielscheiben werden, zeigt das unsere enthemmte Gesellschaft.

Dieser Fall sollte Anlass dafür bieten, dass wir alle unseren Ton zurückschrauben. Es geht immer um einen (legitimen) Wettstreit von Argumenten, niemals ums persönliche Runtermachen von Menschen.