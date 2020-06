Seit Dienstag rollt wieder der Ball in der heimischen Bundesliga. Während es zu ebener Erd’ in der Qualifikationsgruppe für St. Pölten, Admira & Co. ums nackte Überleben geht, dominiert im ersten Stock in der Meistergruppe weiter nur ein Thema: Waren die sechs Punkte Abzug, die der LASK vom Senat 1 der Bundesliga für seine dreiste Missachtung der Coronarichtlinien aufgebrummt bekam, eine zu harte oder zu milde Strafe?

Da kann man auf echten (beim Wirten) oder virtuellen (social media) Stammtischen munter darüber diskutieren, gar keine Frage. Mit dem LASK bekam aber ohnehin gleich auch die Liga ihr Fett ab. Die Verfehlungen der Linzer waren derart grob, dass die Sanktionen über eine Geldstrafe hinausgehen mussten, um halbwegs das Gesicht zu wahren. Das Bundesliga-Gremium stand vor der Wahl zwischen Selbstverstümmelung (Zwangsabstieg oder Ligaausschluss) und Selbstgeißelung. Mit dem Punkteabzug wählte man Möglichkeit zwei – und die tut auch ziemlich weh.

Reizt der LASK nämlich den Instanzenweg samt Fristen aus, könnte – so die Athletiker sportlich auf Tuchfühlung bleiben – nach dem letzten Match offen bleiben, wer tatsächlich Meister ist. Für die coronagebeutelte Bundesliga ist das der Supergau.

Umschiffen hätte die Liga das damit können, den LASK mit den Minuspunkten in die nächste Saison zu schicken. Das wäre aber alles andere als logisch gewesen. Die Linzer verschafften sich nämlich durch ihre unerlaubten Trainings einen Vorteil für diese Meisterschaft, demnach gehört das auch auf der Stelle sanktioniert. Die Selbstgeißelung der Liga war also alternativlos.