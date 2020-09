Der Kalauer feiert in Österreich aktuell fröhliche Urständ‘. Dabei ist manch Wiener, Linzer, Grazer oder Kufsteiner gar nicht nach Schenkelklopfen. Sie wurden zum Start der Corona-Ampel auf Gelb gestellt, fühlen sich gebrandmarkt und monieren politische Farbenlehre.

Dabei wurde die Corona-Ampel vor ihrer Einführung durchaus für gut befunden. Einige dachten dann doch weniger an Otto als an den heiligen Florian. Verschon‘ mein Haus, zünd‘ and‘re an!