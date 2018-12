Die Einkommensanalyse der Arbeiterkammer wird auch in diesem Jahr für Erstaunen sorgen. Jeder zweite Niederösterreicher verdient pro Monat mehr als 2.116 Euro brutto, jeder zweite weniger. 2.116 Euro sind viel Geld. Auf den ersten Blick sind das also schöne Zahlen.

Auf den zweiten Blick zeigt das schöne Bild düstere Flecken. Der größte ist, dass die Kluft zwischen den Einkommen von Männern und Frauen nicht kleiner wird. Die Gründe dafür sind vielfältig, der einfache Lösungsvorschlag ist beliebt, aber wirkungslos: Der Gesetzgeber soll dafür sorgen, dass Frauen und Männer gleich viel verdienen. Eh, dafür sind alle normalen Menschen. Bloß, wie soll das in der Praxis funktionieren, wenn Frauen noch immer die Hauptlast in den Familien tragen müssen und damit Karenzzeiten, Teilzeitarbeit & Co. ansammeln, während ihre Männer „Karriere“ machen?

Düster schaut es auch am unteren Ende der Einkommensskala aus. Jeder zehnte unselbstständig Erwerbstätige verdient weniger als 1.000 Euro brutto pro Monat. Real verlor keine Gruppe im Vorjahr mehr Einkommen. Und das in Zeiten der Hochkonjunktur. Angesichts des bevorstehenden Abschwungs ist es Zeit für echte Reformen. Damit es sich für alle wieder auszahlt zu arbeiten. Nicht nur in Sonntagsreden, sondern auch im echten Leben.