Arbeitslos und krank

Die Marienthal-Studie zeigte schon vor 90 Jahren die Folgen von Langzeitarbeitslosigkeit dramatisch auf: Müdigkeit, Resignation, Verzweiflung und Apathie plagten die Arbeiter der 1930 geschlossenen Textilfabrik in Gramatneusiedl. Arbeitslos zu sein macht auf Dauer grantig und krank.

Was für ein Glück, wer Arbeit hat und arbeiten kann. Viele der 10.500 NÖ-Langzeitarbeitslosen können aus gesundheitlichen Gründen am „1. Arbeitsmarkt“ nicht reüssieren. Die allerwenigsten Arbeitslosen-Empfänger haben keine Arbeitslust, sondern eher Bewerbungsfrust, weil sie niemand will – so ihr Eindruck.

Im AMS-Projekt MAGMA in Gramatneusiedl ist das anders: Dort werden Langzeitarbeitslose angestellt, gefordert und gefördert. Sie arbeiten gemeinnützig, kreativ und aktiv in der Gemeinde mit. Finanzieren wir lieber ihre Arbeit als Arbeitslosigkeit. Das spart Geld, gibt Würde und schafft Lebenssinn.