Auf die Barrikaden!

Der Titel ist ja ziemlich provokant. Weil: „Aufsässig“, wie die jüngste Schau in Niederösterreichs Haus der Geschichte, ist man (und frau) in Niederösterreich eher selten. Mit Wien ist man längst befreundet, über die Obrigkeit (also heute: die Bundespolitik oder, noch lieber, die EU) schimpft man am liebsten unter sich. Und auf die Straße geht man, wenn, dann im Fasching.

Früher war das anders. Da streikten die Zigarrendreherinnen und die Reifenwickler, die Bäuerinnen und sogar die Dienstbotinnen (die aber nur ganz „leise“). Heute campen die Klimaaktivisten zwar vorm Landhaus – vor Generalstreiks wie in Frankreich oder auch in England braucht sich in Niederösterreich aber keine(r) fürchten. Vor der nächsten Wahl dagegen vielleicht schon.

Da wird im einst so „aufsässigen“ Land zumindest im Geheimen, also: an der Urne, protestiert. Die Frage ist nur: Wogegen?