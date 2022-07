Aufarbeitung für die Demokratie

Werbung

Ex-Bürgermeister Willi Gruber oder Journalist Hugo Portisch sind Ehrenbürger in St. Pölten. Und sie sind ein Beispiel für die vielen verdienten Persönlichkeiten, die von Gemeinden für ihre Leistungen geehrt wurden. Neben diesen honorigen Personen schlummern in vielen Orten aber auch Unehrwürige unter den Ehrenbürgern.

Die SPÖ wollte im Land eine Kommission einsetzen, die alle Ehrenbürgerschaften überprüft. ÖVP und FPÖ lehnten das ab.

Vom Tisch gewischt werden darf das Thema damit aber nicht. Wenn sich auf Landesebene schon keine Mehrheit dafür findet, sollten sich die Gemeinden der Verantwortung stellen und ihre Vergangenheit vorurteilsfrei aufarbeiten. Nötig ist das nicht nur, um dunkle Flecken der Vergangenheit zu beseitigen, sondern auch, um ein Zeichen für eine demokratische Zukunft zu setzen. In Zeiten, in denen immer mehr Menschen Zweifel an der Demokratie als beste Staatsform haben, ist das ein Gebot der Stunde.