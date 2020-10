Als junger und gesunder Mensch macht man sich darüber selten Gedanken. Ob der Zugang zum Geschäft stufenlos oder der Spalt zwischen Zug und Bahnsteig klein genug ist, nimmt man meistens nicht einmal wahr.

Dabei vergisst man gerne, wie viele Menschen auf Barrierefreiheit angewiesen sind. Das sind Menschen mit Behinderung. Aber auch Eltern, die mit dem Kinderwagen schwer über Stiegen kommen. Mit der alternden Gesellschaft wächst die Zahl weiter. Menschen, die in Beweglichkeit oder Sinneswahrnehmung eingeschränkt sind, werden mehr.

Umso wichtiger ist es, dass in NÖ in dem Bereich viel passiert ist: St. Pölten siegte im Landeshauptstadt-Vergleich, was die Barrierefreiheit von Geschäften angeht. Auch das Freizeitangebot wurde ausgebaut: So sind die Ausflugsziele der NÖ-Card barrierefrei.

Getan ist es damit aber nicht. Bei Bahnhöfen etwa wird man weiter Geld in die Hand nehmen und Umbauten vornehmen müssen. Denn was für Junge und Gesunde selbstverständlich ist, muss es für Ältere und Behinderte genauso sein: Ein Recht, sich im öffentlichen Raum selbstständig bewegen zu können, hat jeder. Dass Barrieren auch abseits gesetzlicher Vorschriften beseitigt werden, ist ein Zeichen der Wertschätzung.