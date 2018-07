Bedürfnis nach Sicherheit.

Ja, nicht nur die Wiener Kleinformate machen gern in Panik. Auch manch seriöses Großformat findet das gut. So wurde Samstag groß und seitenfüllend darüber berichtet, „Wie Wiens Bäder sexuelle Attacken bekämpfen“, so der Titel. Bloß: Heuer gab es in Wiens Bäder bisher erst drei Fälle von Belästigungen; und das nicht von Migranten.

Früher hieß es: Sex sells. Heute gilt: Fear sells. Mit Angst macht man Quote.

Wie die Türkisen und Blauen gezeigt haben. Und weiter zeigen. Die Bekämpfung der „illegalen Migration“ ist immer noch politisches Kernthema. Wie das geschehen soll, verrät uns aber niemand. Wie Anhaltelager funktionieren und wo sie errichtet werden, ob es zu zusätzlichen Grenzkontrollen gibt – diese und noch viele andere Fragen werden nicht beantwortet.

Die Botschaft an uns ist klar: Wir kümmern uns um euer Sicherheitsbedürfnis. Wie wir das machen, geht euch nichts an. Könnte sein, dass wir es selber nicht wissen.