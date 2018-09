Neun Medaillen bei den Paralympics, Siegerin im Gesamtweltcup, sechsmal Behindertensportlerin des Jahres – die Niederösterreicherin Claudia Lösch hat alles erreicht, was es zu erreichen gibt. Dass sie mit ihren 29 Jahren aber den Mono-Ski an den Nagel hängt, kommt dennoch überraschend. Zur Ausnahmesportlerin Lösch passt’s, dass auch das „Aus“ einem Paukenschlag gleichkommt.

Claudia Lösch sparte nämlich nicht mit Kritik – v. a. am Funktionärswesen. Nicht ganz zu Unrecht: Schon im Paralympics-Winter gab’s kaum Vorbereitungsrennen, heuer steht der Kalender für die anstehende Wintersaison überhaupt noch in den Sternen. Die Niederösterreicherin ist eine, die sich kein Blatt vor den Mund nimmt. Eine, die aufsteht und schon einmal die Vergabe von Großereignissen an hinterfragenswerte Regimes kritisiert.

Umso wichtiger wär’s, dass Claudia Lösch dem Behindertensport erhalten bleibt. Gerade er braucht eine starke Stimme. Und jene der vielfachen Medaillengewinnerin bei den Paralympics wird nicht so leicht überhört. Lösch weiß, was die Sportler brauchen, wo sie der Schuh drückt. Als Funktionärin könnte sie dort anknüpfen, wo sie als Vorbild in der Rennszene aufgehört hat.