Eigentlich wissen wir es seit Jahren: Es gibt in Österreich zu wenige Pflegekräfte. Der Mangel betrifft sowohl die Spitäler als auch die mobile Pflege. Doch die Budgets für diesen Bereich sind weiter knapp. Auch auf die veränderten Arbeitsbedingungen hat man nicht reagiert, denn die Tätigkeit wird anspruchsvoller: Diplomiertes Personal hat immer mehr Aufgaben von Ärzten übernommen, mehr Aufwand für Dokumentation, und Patienten und Angehörige werden fordernder.

Die Berechnungsmodelle, wie viele Pflegekräfte pro Bett notwendig sind, tragen dem nicht Rechnung und sind heillos veraltet. So etwa sind oft nur zwei oder gar nur eine Diplompflegerin pro Station für den Nachtdienst eingeteilt. Es gibt keine Reserven für Krankenstände, Karenz und Spitzenzeiten. Das führt zu permanenter Überlastung. Ein Drittel der Diplompfleger ist älter als 50 Jahre und nicht mehr so leistungsfähig. So ist es kein Wunder, dass viele gesundheitliche Probleme haben oder im Burnout enden.

Das Image des Pflegeberufes ist nicht besonders gut. Der Gesetzgeber setzte aber kontraproduktive Maßnahmen, die den Mangel noch verschärfen. So wurde die frühere Diplomausbildung „akademisiert“, man braucht nun also eine Matura. Ohne ausländische Pflegekräfte hätte man schon vor Jahren in den Notbetrieb umschalten müssen.

All diese Versäumnisse rächen sich jetzt in der Pandemie, denn ein Spitalsbett ohne Pflegekräfte kann nicht genutzt werden. Es ist überfällig, hier endlich grundlegende Reformen anzugehen.