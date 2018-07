Harald Vilimsky, Generalsekretär und EU-Abgeordneter der FPÖ, ist in seinem Element. Mit seiner brachialen Breitseite gegen den – politisch jedenfalls kritikwürdigen – EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker hat er seinem Ruf als Mann fürs politisch Grobe wieder einmal alle Ehre gemacht. Dem Präsidenten in Brüssel auf diese Art übermäßigen Alkoholkonsum zu attestieren, richtet sich von selbst.

Interessanter sind die innenpolitischen Motive des kleinen Regierungspartners FPÖ. Zuletzt kamen die Freiheitlichen nach der einigermaßen verunglückten Kommunikation zur Arbeitszeitflexibilisierung und der diskutierten Schließung von Unfallkrankenhäusern gehörig unter Druck.

Anders als beim großen Koalitionspartner ÖVP, wo es immerhin bei Funktionären im Arbeitnehmerflügel rumort, geht es für die FPÖ bei diesen Themen wirklich an die Kernzielgruppen. Man musste also reagieren. Und nachdem klar ist, dass man die Zuständige im Monsterressort Arbeit, Soziales und Gesundheit, Beate Hartinger-Klein, politisch eher vor sich selbst schützen muss als dass sie als Troubleshooterin geeignet wäre, blieb nur die Flucht in die Frontalattacke.

Das gewählte EU-Bashing, inklusive der Ausweitung der Kampfzone auf den Bundespräsidenten, eint weite Teile der freiheitlichen Wählerschaft, und Kritik von Medien und politischem Mitbewerb ist man in der FPÖ ohnehin gewöhnt. Insofern ist die Vorgangsweise Vilimskys, dessen politisches Portfolio die Vorqualifikation zum Friedensnobelpreisträger schon bisher nicht abdeckte, taktisch nachvollziehbar.

Die Sache hat nur langsam auch eine zweite Dimension. Denn beim Koalitionspartner ÖVP muss man sich nun zum wiederholten Male auf die Zunge beißen. Kanzler Sebastian Kurz sagt um der koalitionären Harmonie willen wieder – nichts. Auch wenn das seiner Wählerschaft in Österreich herzlich egal ist, muss er auf EU-Ebene bewusst Schaden am Image Österreichs in Kauf nehmen. Vorgestellt hat sich das der Kanzler anders. Denn gerade während der EU-Präsidentschaft bieten sich mannigfache Möglichkeiten, eine offensive Agenda auch auf europäischer Ebene zu fahren. Die blaue Brechstange wird da für die ÖVP zunehmend zum Ärgernis.