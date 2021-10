Bundes-Grün färbt nicht ab

Es war wohl nicht zufällig, dass Niederösterreichs Grüne am Wochenende in Waidhofen an der Ybbs zum Landeskongress luden. In der Statutarstadt findet – vermutlich im Jänner 2022 – der nächste Urnengang statt. Dann will ÖVP-Bürgermeister Werner Krammer seine im Jahr 2017 erkämpfte absolute Mehrheit im Gemeinderat verteidigen.

Die Grünen werden ihm dieses Vorhaben nicht streitig machen. Mit nur einem Mandat spielt die Regierungspartei in der Ybbstal-Metropole eine sehr untergeordnete Rolle.

Ähnlich ergeht es dem Team der frisch gewählten Landtagswahl-Spitzenkandidatin Helga Krismer. Während die Bundes-Grünen mit Klimaticket, Steuerreform oder Plastik-Pfand punkten, profitieren Land- und Gemeindeorganisationen davon so gut wie gar nicht.

Was zeigt: Politisches Marketing ist der Grünen Sache nicht. Ja, es gibt auch an Tagen wie diesen etwas, das man von der ÖVP lernen kann.