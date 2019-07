21 Versicherungsträger gibt es in Österreich. Fünf sollen es Anfang 2020 sein (und damit immer noch zu viele). Die größte wird die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK), in der die neun Gebietskrankenkassen aufgehen. Am Montag nahm das Management unter Führung des St. Pöltners Bernhard Wurzer seine Arbeit auf.

Die Aufgabe ist eine der spannendsten, aber auch der herausforderndsten, die es in Österreich derzeit gibt. Das zeigt nicht zuletzt die Abrechnung von Jan Pazourek, dem scheidenden Generaldirektor der NÖ Gebietskrankenkasse: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hätte die Auflösung der NÖGKK verhindern und Sorge tragen müssen, dass die Beiträge der NÖ-Betriebe und ihrer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Land bleiben – was die ÖGK nicht garantieren könne.

Es mag Argumente geben, die für diesen Ansatz sprechen – viele sind es nicht. Denn es ist nicht nachvollziehbar, warum im kleinen Österreich neun unterschiedliche Kassen den unselbstständig Erwerbstätigen unterschiedliche Leistungen bieten. Die größte Herausforderung für Wurzer und sein Management wird jetzt sein, aus neun Landesorganisationen eine Bundesorganisation zu machen, die regional verankert ist. Und eine, deren Leistungen nicht zu Ungunsten der Versicherten harmonisiert werden.