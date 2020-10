„Die Lage ist ernst!“ Das haben wir in den vergangenen Monaten oft gehört. Nun betont es der Kanzler erneut. Jeder müsse einen Beitrag gegen das Steigen der Corona-Zahlen leisten. Ab Freitag gelten neuerlich verschärfte Maßnahmen wie Einschränkungen für Feiern und Veranstaltungen. Oberste Regel bleiben Abstand und Maske. Wer das nicht befolgt, riskiert einen zweiten Lockdown, heißt es.

Eine gewisse Corona-Müdigkeit macht sich jedoch auch abseits der echten Verweigerer breit. Die Pandemie dauert bereits acht Monate. Ein Ende ist nicht absehbar, die Einschränkungen sind belastend. Hinzu kommt, dass es trotz allem Bereiche gibt, in denen die oberste Regel nicht oder in aufgeweichter Form gilt. Ein Beispiel sind Schulbusse. Dass sich Kinder dort aneinander quetschen und nichts dagegen unternommen wird, ärgert Eltern. Die Erklärung, dass Abstand in Öffis nicht eingehalten werden muss, während er überall sonst eingefordert ist, mag mit der Verordnung gedeckt sein, logisch ist sie aber nicht.

Solche Ausnahmen stiften Verwirrung. Das birgt Gefahr. Wer nicht weiß, was wo gilt und warum hier nicht gilt, was dort essenziell ist, wird die Sinnhaftigkeit der Regeln generell infragestellen. Hier muss die Politik für Klarheit sorgen. Und damit ihren Beitrag leisten.