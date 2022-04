Das Fundament bröckelt

Werbung

Beim SKN St. Pölten rechneten (Stand Montag) alle damit, dass spätestens am Mittwoch frohe Kunde von der Bundesliga kommt und den Wölfen via „Nachzipf“ die Lizenz erteilt wird.

Geschäftsführer Matthias Gebauer und Sportdirektor Jan Schlaudraff waren Anfang der Woche in Wolfsburg. Ob die Reise zum Partnerklub eine Art „Befohlener Rapport“ war, wie gemunkelt wird? Egal. Es geht darum, dass die finanzielle und strukturelle Schieflage gerade gerichtet wird. Dazu braucht’s Geld und einen Plan. Wolfsburg hat das eine, Gebauer & Co. hoffentlich das andere.

Angesichts aller Turbulenzen geht unter, dass der Klub aktuell auch seinem ureigensten Sinn nachkommt und Fußball spielt. Und das ziemlich schlecht.

Worum geht’s? St. Pölten verpatzte den Saisonstart formidabel. Das lag in erster Linie an einer – teilweise auch herbeigeredeten – Abstiegsdepression und einer äußerst schlampigen Kaderzusammenstellung. Auch, dass die Wölfe ihre ersten Heimspiele aufgrund von Rasenproblemen in der NV Arena „auswärts“ in Wiener Neustadt austragen mussten, spielte eine Rolle.

Damit war das Aufstiegsrennen für einen, ob seiner Ressourcen, logischen Favoriten rasch gelaufen. Fortan verschrieb sich das Trainerteam Stephan Helm und Emanuel Pogatetz dem Thema „Entwicklung“. Und die sportliche Kurve zeigte am Ende der Herbst- und am Beginn der Frühjahrssaison durchaus nach oben. Jetzt aber befindet sich der SKN sportlich auf dem Scheideweg. Die jüngste Pleite beim GAK machte deutlich, dass der Fokus verloren ging.

Die guten Ansätze? Großteils wie weggeblasen. Der Fußball folgt recht banalen Grundregeln. Zum Beispiel, dass die aktuell besten Spieler aufs Feld geschickt werden, weil ansonsten der für das Gefüge essenzielle Leistungsgedanke ausgehebelt wird. Und die Entwicklungskurve? Die geht wieder nach unten.

Es geht im Profifußball und selbst am Ende einer verpatzten Saison immer auch ums Gewinnen. Wer das ignoriert, wird scheitern. Den Schalter dann im Sommer umzulegen, wird nicht funktionieren.