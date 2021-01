Die Schüler sollen sich selbst testen. Einmal in der Woche. Die Lehrer, die Kellner, die Friseure oder die Verkäufer sollen getestet werden. Regelmäßig. Und das Publikum? Das bleibt lieber daheim. Abstand, Maske, Hygienekonzepte hin oder her. Oder es hat sein Testergebnis in der Abendtasche. Negativ natürlich und nicht älter als 48 Stunden.

Verordnung gibt es (auch) dafür noch keine. Politische Mehrheiten (angeblich) schon. Nur in der Praxis weiß keiner, wie das gehen soll. Am ehesten vielleicht an der Hotelrezeption, wo sich ein künftiger Aufenthalt (und ein dafür notwendiger Test) noch besser planen lässt als an der Abendkassa. Denn: Wer soll dort testen (und wer soll das zahlen)? Wer soll das kontrollieren (und was genau)? Und vor allem: Wer soll da noch hingehen, zu den (wieder mal in einen Topf geworfenen) „Vergnügungsveranstaltungen“?

Die Museen haben es da leichter. Die können zwar – wie alle anderen Kulturhäuser – noch immer nicht planen. Die brauchen aber, wenn es dabei bleibt, auch nach dem Aufsperren keine „Testschranken“ an ihren Toren. Wobei: Wann die Kultur wieder aufgesperrt wird, weiß ohnehin keiner. Da kann das neue Jahr – am Neujahrskonzert-Bildschirm – so optimistisch begonnen haben, wie es will: Für die Kultur ist es noch immer ziemlich frostig!