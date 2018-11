Das Problem der Schlange.

Der SKN St. Pölten holte in Graz einen wertvollen Punkt im Kampf um das Meister-Play-Off der Tipico Bundesliga. Der kann aber nicht kaschieren, dass der Glanz des tollen Saisonstarts verblasst ist und dass der SKN ein formidables Problem hat.

Als es um die Nachfolge von Didi Kühbauer ging, fiel die Wahl auch deshalb auf Ranko Popovic, weil der die Verantwortlichen am ehesten davon überzeugte, dass alles so weitergehen würde wie unter seinem Vorgänger. Wenn man so will, führte Popovic die SKN-Macher ein wenig hinters Licht, weil er ihnen erzählte, was sie hören wollten.

Popovic spricht gerne und viel. Es heißt genau hinhören, um das Wichtige herauszufiltern. St. Pöltens Coach erkannte nämlich schon nach seinem Debüt in Mattersburg völlig richtig, dass der SKN mit der bisherigen Spielanlage nicht dauerhaft erfolgreich sein kann. Er wäre es nämlich ziemlich sicher auf diese Art und Weise auch unter Kühbauer nicht gewesen.

Der Erfolg fußte auf defensiver Stabilität, der schwächelnden Konkurrenz, der Magie des Erfolgslaufes und Glück. Für den Hausgebrauch eines Prügelknaben reicht das. Für ein Team, das gerne dauerhaft weiter vorne mitspielen will, nicht. Eine Schlange muss sich häuten, um wachsen zu können. Ob das für Schlangen unangenehm ist, weiß man nicht genau. Für Fußballteams scheint’s das zu sein. Jenes aus St. Pölten hemmt der Gedanke daran einstweilen noch.