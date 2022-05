Denken von 12 bis z’mittag

Werbung

Die Tägliche Turnstunde mutierte zur Täglichen Bewegungseinheit. Viel mehr ist in zehn Jahren, seit sie gefordert und für gut befunden wurde, nicht passiert. Flächendeckend umgesetzt wird sie nach wie vor nicht.

Aktueller Versuch ein lahmendes Pferd neu zu satteln: Neun Pilotregionen soll es künftig geben. Eh ganz nett …

Die Pressekonferenz, bei der das vorgestellt wurde, spiegelte gut wider, warum der tägliche Schulsport eher nie kommen wird. Weil es immer (vermeintlich) Wichtigeres gibt. Selbst den Journalisten brannten Fragen an Vizekanzler Werner Kogler nach den Befindlichkeiten in der Koalition dringlicher unter den Nägeln als an Sportminister Werner Kogler zum eigentlichen Thema.

Denken von 12 Uhr bis z’mittag – heißt es in Niederösterreich landläufig, angesichts der Unfähigkeit langfristig zu planen. Passt gut zur aktuellen politischen Kultur, passt perfekt zur Täglichen Turnstunde.