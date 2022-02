Der Blick nach Westen

Beim SKN St. Pölten herrscht wieder so etwas wie Aufbruchsstimmung. Die beiden neuen Geschäftsführer Jan Schlaudraff und Matthias Gebauer bliesen frischen Wind in die Geschäftsstelle. Und auf dem Rasen setzten Mannschaft und Trainerteam jene gute Entwicklung fort, die sie bereits in der zweiten Hälfte der Herbstsaison eingeleitet hatten. Noch ist das Pflänzchen ein zartes, gibt es keinen Grund euphorisch zu werden.

Zur Bodenhaftung gemahnt da ohnehin ein Blick Richtung Westen. Fast ein wenig unter dem Radar zeigt Trainer Jochen Fallmann mit seinem SKU Amstetten, was mit weit weniger finanzieller Mittel möglich ist. Der Mostviertler Underdog ist Vierter und sammelte neun Punkte mehr als der „Große Bruder“ aus der Landeshauptstadt. Und nach 17 gespielten Runden ist das keine Laune des Schicksals oder des Spielplanes mehr. Amstettens Leistungen ringen Respekt ab.