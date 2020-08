Klosterneuburg, Tulln, Marienthal, Niederleis, Mannsdorf, Lilienfeld oder Sieghartskirchen – quer übers Land verteilt poppen Coronafälle bei den NÖ-Fußballklubs auf. Bis Freitag waren zwölf Vereine in Quarantäne und mussten den Spielbetrieb aussetzen – Tendenz steigend!

Der Fußballverband rüstet sich, so gut es eben geht. Er regelt, wer wann wie ein Spiel absagen kann. Die oft kritisierte und viel diskutierte Eigenbauspielerregelung wird temporär entschärft. Ob die Meisterschaft flächendeckend in den nächsten Wochen anheben kann, steht aber auf einem anderen Blatt und bleibt höchst fraglich. Ein kollektives „Stopp“ wird es wenn, dann von den Behörden und nicht von den Fußballgremien geben. Die bleiben, was Corona betrifft, Passagier auf einem in Seenot befindlichen Dampfer.

Gegebenenfalls muss dann jeder akzeptieren, dass es erst wieder Unterhaus-Fußball geben wird, wenn das Virus per Impfung nachhaltig unter Kontrolle ist.

Das Worst-Case-Szenario wäre, Spiele, nach Vorbild der Bundesliga, ohne Zuschauer auszutragen. Unterhausklubs sind ungleich mehr von Eintrittsgeldern und Kantinenumsatz abhängig. Bleiben die Klubs dann auf den Kosten des Spielbetriebs sitzen, dann wird‘s ganz schnell düster. Geisterspiele sind im Unterhaus jedenfalls nicht einmal im Ansatz eine Option.

Sollte sich die Corona-Situation also weiter zuspitzen, bleiben für das Unterhaus wieder nur Unterbrechung oder Abbruch als Wahl der Mittel. Und dann wird eine Frage essenziell: Haben Niederösterreichs Vereine ihre Hausaufgaben erledigt und Spielerverträge im Juli „abbruchssicher“ abgefasst?