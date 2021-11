Der kalte Bürgerkrieg

Hier sollte eine Kritik an der über Monate passiven Corona-Politik der Regierung stehen: Lange war klar, dass eine Explosion der Infektionen im November zu Dramatik in den Intensivstationen führen wird. Der Autor dieser Zeilen konnte eine entsprechende Projektion des Wiener Krisenstabs Ende Juni einsehen. Angesichts solcher Warnungen sind die Beteuerungen der Regierung, man konnte mit den Entwicklungen nicht rechnen, schlicht falsch. Im Sommer erklärte mancher die Pandemie gar für beendet, weil es viele hören wollten. Dann wunderte man sich über rückläufige Impfzahlen.

Es gibt aber ein Thema, das diese Situation in den Schatten stellt: Denn genauso hilflos wie dem Virus steht die Politik der Spaltung der Gesellschaft gegenüber. Zwar beteuert man, diese nicht zu wollen. Gegenmaßnahmen gibt es aber nicht. Im Gegenteil: Die Regierung hat eine emotionale Aufladung über Angst- und Sündenbockkommunikation betrieben. Und der FPÖ-Chef gießt täglich Öl ins Feuer der Verschwörungsgläubigen.

So rutschen wir in eine Art kalten Bürgerkrieg, in dem jede Seite ihr Waffenarsenal ausbaut. Staatstragend war einmal. Derzeit kommt allenfalls von einzelnen Bundesländern Verantwortungsvolles, das nicht bloß auf Umfragen schielt. Das Vakuum an der Staatsspitze muss von verantwortungsvollen Bürgerinnen und Bürgern sowie Institutionen gefüllt werden. Es braucht De-Eskalation und den Blick auf die Zukunft.

Die Pandemie wird in absehbarer Zeit vorbei sein. Die Probleme werden aber nicht kleiner.

Machen wir weiter wie bisher, sind wir für deren Lösung schlecht gerüstet.