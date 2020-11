Es war vor zwei Monaten, als Politiker noch trefflich darüber gestritten haben, warum Linz bei der ersten Schaltung der Corona-Ampel zu den vier „gelben“ Gebieten gezählt hat, nachdem Rest-Österreich grün war. Vor einem Monat wollten viele Sportfunktionäre nicht verstehen, dass in Niederösterreich bei „Orange“ Fußball ohne Publikum gespielt werden muss. Mittlerweile leuchtet ganz Österreich rot, es ist nicht nur neben, sondern auch auf allen Sport- und Kulturschauplätzen ruhig, und die Coronazahlen steigen stetig.

Bekanntlich bestimmt der Standort den Standpunkt. Wir stehen aktuell vor einer Belastungsprobe des Gesundheitssystems. Der Appell aller Bundesländer an die Bevölkerung, die geltenden Maßnahmen einzuhalten, klingt wie ein letzter Hilfeschrei der Politik. Auch in Teilen Österreichs ist die Zahl der Intensivbetten in Spitälern bereits knapp. Und das ist die härteste Währung bei der Beurteilung der Pandemie.

In Niederösterreich liegt die Auslastung zwar „erst“ bei einem Drittel. Dennoch werden vorsorglich nicht dringend nötige Operationen verschoben. Es ist auch unsere Verantwortung an der Gesellschaft, die Corona-Beschränkungen ernst zu nehmen. Denn niemand will im Notfall auf einer Warteliste für ärztliche Versorgung landen. Und davon sind wir nicht mehr so weit entfernt.