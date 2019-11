Bei der Lufthansa kommt es zu streikbedingten Flugausfällen. Die Austrian Airlines streichen bis zu 800 Jobs in ihren Reihen. Und im Monatstakt erreichen uns die Meldungen, welche Billigflieger-Airline ihre Flotte erweitert. Die Flugbranche ist eine, die sich im Umbruch befindet. Der Preisdruck auf die Airlines wird leider gerne an das Personal abgegeben – entweder in Form von (zu?) niedrigen Löhnen oder Stellenabbau.

Natürlich können bei Airlines auch falsche Managemententscheidungen getroffen werden. Aber man kann es drehen und wenden, wie man will: Die Konsumentinnen und Konsumenten steuern mit ihrem Verhalten die großen Entscheidungen über Angebot und Personal mit. Wenn wir billigst nach Mallorca und Co. fliegen wollen, dürfen wir uns über die Konsequenzen nicht wundern: Neben verheerenden Auswirkungen auf das Klima werden so menschliche Schicksale durcheinandergewirbelt und Kampfmaßnahmen der Belegschaftsvertreter provoziert, die zwar häufig notwendig sind, aber im Endeffekt ja wieder die Konsumentinnen und Konsumenten mit den hervorgerufenen Flugverzögerungen ärgern. Das alles muss nicht sein – wenn wir beginnen, bewusster zu fliegen, und nicht immer dem billigsten Ticket hinterherrennen.