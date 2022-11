Die Eskalations-Gesellschaft

Werbung

Das, was sich seit einiger Zeit im Streit zwischen Parteien zeigt, spiegelt sich nun auch in den Methoden einzelner gesellschaftspolitisch engagierter Gruppen. Da geht es um die Zuspitzung, das Auffallen um jeden Preis. Dabei ist jedes Mittel recht, um nur den gewünschten Effekt zu erzielen. Eine mittel- bis langfristige Einschätzung, was man mit immer schrilleren Werkzeugen anrichtet, erfolgt selten bis nie.

Besonders eindrücklich führen dieses Prinzip gerade einige wenige Personen der so genannten „Letzten Generation“ vor: Regelmäßig kleben sich die entweder an Kunstwerken oder, derzeit besonders beliebt, an Straßenkreuzungen fest. So erreichen sie nicht nur den Unmut der (nicht immer) aufs Auto angewiesenen Stauenden, sondern auch maximale mediale Erregung.

Ein Limit bei der Wahl der Mittel ist nicht in Sicht. Denn das Ziel ist ja eines, das wohl Menschen weit über den eigenen, engen Unterstützungszirkel teilen, nämlich ein Umdenken beim Thema Klimaschutz. Also wähnt man sich – jedenfalls moralisch – im Recht. Das aber ist ein gefährlicher Ansatz: Denn welche Aktivistin, welcher Aktivist tut das nicht? Ist irgendwann auch Gewalt akzeptabel, um ein Umdenken zu erzwingen?

Abgesehen davon, dass permanente Eskalation von eh allen Seiten gesellschaftspolitisch in den Abgrund führt: Wollen solche Gruppen tatsächlich die Mitte der Gesellschaft erreichen, sind Angst und Wut nicht die Mittel der Wahl. Besser wäre gerade in dieser Zeit der Negativbotschaften ein positiver, partizipatorischer Ansatz. Aber es ist schon klar: Die Titelseiten rücken so in weite Ferne.