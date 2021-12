Die helle Seite

Zugegeben: Diese Zeilen sind nicht leicht von der Hand gegangen. Den Einwohnern dieses Landes wird ohnehin ein ausgeprägter Hang zum Sudern nachgesagt. In Zeiten der Pandemie und der damit verwobenen politischen Dauerkrise wurde dieser Trend noch mit bedauernswerten Fakten verstärkt.

Und doch: Gerade jetzt sollten wir auch das Ermutigende sehen. Das, was unsere Gesellschaft trotz Spaltungstendenzen und kollektiver psychischer Eintrübung geschafft hat. Da wäre die Rolle der Wissenschaft: Ja, viele sind leider auch wissenschaftsfeindlich. Aber eine ausgeprägte Mehrheit schätzt die Leistungen, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vollbracht haben. Dazu zählen die rekordverdächtig schnelle Entwicklung wirksamer Impfstoffe und (bald auch) Medikamente oder die trotz Datenflaute erstaunlich guten Prognosemodelle. Stand die Welt Pandemien früher hilflos gegenüber, ist das heute anders. Darauf darf man stolz sein.

Dieses Gefühl ist auch angebracht, wenn es um jene Menschen geht, die trotz Anfeindungen täglich ans Limit gehen – etwa das Gesundheitspersonal. Chapeau, was hier an Aufopferungsfähigkeit vorhanden ist. Ähnlich unsere Jüngsten: Da ist schon von einer verlorenen Generation die Rede. Aber schauen wir darauf, wie viele Kinder diese Krise bisher vorbildlich gemeistert, was sie in dieser schwierigen Zeit an Kompetenzen gewonnen haben. Zugegeben: Diese Zeilen sind nicht leicht von der Hand gegangen. Aber der Blick aufs Ermutigende darf nicht vollends von bedenklichen Begleiterscheinungen der Pandemie verstellt werden.