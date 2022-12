Die Knechte der Hooligans

Werbung

Der Handball-Skandal in Krems beschäftigte auch über die Weihnachtsfeiertage die heimische Sportszene. Vor allem, weil die Europäische Handballföderation (EHF) einerseits Vojvodina Novi Sad mit Samthandschuhen anfasst und andererseits auch den UHK Krems bestraft.

Die Causa kurz zusammengefasst: Serbische Hooligans zogen rund um das Europacupspiel UHK Krems gegen Vojvodina Novi Sad eine Spur der Verwüstung, samt (rechts-)radikaler Ergüsse aller Art durch Krems. Weil sich der UHK weigerte, in Serbien anzutreten, steigt Novi Sad jetzt auf. Die 7.500-Euro-Strafe rechnet sich fast mit der 6.000-Euro-Aufstiegsprämie gegen. Krems hingegen muss ebenfalls 7.500 zahlen.

Die UHK-Funktionäre hätten in ihrer vorschnellen Weigerung in Serbien anzutreten zu emotional und taktisch nicht klug gehandelt, meint EHF-Generalsekretär Martin Hausleitner dazu. UHK-Obmann Alexander Hofmann kontert mit Verantwortungsbewusstsein gegenüber Betreuern und Spielern, deren Sicherheit bei einem Antreten in Serbien nicht gewährleistet hätte werden können.

Handball-Skandal Aufschrei nach Urteil gegen UHK Krems

„Hofmanns Erzählungen“ sind schlüssig. Und, sie sind selbstredend von Emotionen geprägt. Für die Kremser Verantwortlichen wurde eine Grenze überschritten. Sich klar gegen ein Rückspiel in Serbien zu stellen, war vielleicht naiv, moralisch aber richtig. Vorschnell oder nicht – diese Entscheidung war vor allem auch ein Statement.

Zum Europacup im Handball muss man wissen: Die EHF tat sich jahrelang schwer damit, internationale Klubbewerbe unterhalb der Champions League für die Vereine attraktiv zu gestalten. Österreichs Klubs verzichteten auch schon aus finanziellen Gründen auf Teilnahmen.

Die EHF manövrierte sich ohne Not in eine Sackgasse. Sie sieht sich an ihre Statuten gebunden. Statuten, die durch das Kremser Nichtantreten die Integrität des Wettbewerbs verletzt sehen. Statuten, die aber garantiert nicht vorsehen, den Serben einen de facto Blankoscheck Richtung Aufstieg auszustellen. So macht sich die EHF zum Knecht eines rechtsradikalen Mobs.