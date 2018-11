Die Kosten des Sieges.

Die Begründung lässt sich kurz zusammenfassen: Pech gehabt. Der Umstand, dass zwei Parteien die Kosten ihrer Wahlkämpfe bei der verwichenen Nationalratswahl gleich um mehrere Millionen Euro überschritten haben, wird angeblich höherer Gewalt geschuldet.

So argumentiert die ÖVP das rauschhafte Verpulvern unser aller Steuergeld mit „dem erhöhten Informationsbedarf in Folge des untergriffigen Wahlkampfes“. Schuld sind also alle, nur nicht die türkisen Schwarzen. Die FPÖ bleibt dem Koalitionspartner in der Qualität der Argumentation nichts schuldig und beruft sich auf stetig steigende Werbekosten und „die Dynamik der Kampagne“.

Das ist, man muss es sagen, Spott und Hohn pur. Glaubt wirklich irgendwer, dass jemand dieser Argumentation auch nur in Ansätzen folgen kann? Jeder Volksschüler und jede Volksschülerin verwalten ihr Taschengeld besser als die hohen Parteien ihre Ausgaben. Das ist ein selten tiefes Trauerspiel.