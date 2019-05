Üblicherweise gibt es in der Politik immer sehr viele Sieger. Nach der EU-Wahl können sich aktuell nur ÖVP und Grüne als solche fühlen. Blickt man auf die Ausgangslage für die Zeit nach der rasch heranrückenden Nationalratswahl, wird die Sache noch unübersichtlicher. Denn auch beim großen Wahlsieger des Sonntags, der ÖVP, gibt es mit Blick auf die Zeit danach Bauchweh-Gefühle.

Die FPÖ versucht, aus der Katastrophe das Beste zu machen. Langzeit-Parteichef Heinz-Christian Strache wurde durch Norbert Hofer ersetzt. Dessen Differenzen mit dem Scharfmacher in der Partei, Herbert Kickl, sind zwar evident. Beide sind aber Profis genug, dass sie sich nach außen geeint geben und das Post-Knittelfeld Chaos des Jahres 2002 vermeiden. Die Chancen der Partei, im Herbst mit nur einem blauen Auge davonzukommen, stehen gar nicht schlecht. Doch muss man sich in der FPÖ fühlen wie Sisyphus. Gerade war man dabei, den Stein auf den Gipfel der Regierungsfähigkeit zu rollen. Nun liegt das Langzeit-Projekt erneut in Trümmern.

Die SPÖ wollte sich eigentlich über das jähe Ende der so ungeliebten Regierung freuen. An sich war man bei den Sozialdemokraten davon ausgegangen, dass es Türkis-Blau zwei Legislaturperioden geben würde. Nun hat man die Chance, wieder schneller einer Regierung anzugehören. Vorbereitet ist man darauf allerdings so gar nicht. Die krachende Niederlage bei der EU-Wahl versucht man, nun auch noch schönzureden. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner tapst verunsichert durch die Landschaft. Man trifft kaum einen SP-Funktionär, der ihr zutrauen würde, die SPÖ zu ehemaliger Stärke zu führen.

Manche reden hinter vorgehaltener Hand gar von einem raschen Wechsel an der Spitze. Das ist eine Situation, die für Rendi-Wagner angesichts einer zu erwartenden persönlichen Zuspitzung in Richtung Kanzlerfrage desaströs ist.

Eigenartigerweise gibt es aber auch beim strahlenden Wahlsieger ÖVP leichte Katerstimmung. Denn binnen Tagen war die Wunschkoalition Geschichte, eine trag- und inszenierungsfähige Konstellation für nach der Wahl nicht in Sicht. In der ÖVP will kaum einer zurück zur Kompromiss-Koalition mit der SPÖ. Eine Neuauflage mit der FPÖ, wie unter Wolfgang Schüssel 2003, lässt ebenfalls keine prickelnden Gefühle aufkommen. Und eine ausreichende Basis mit den Neos scheint sehr unsicher.

Sebastian Kurz ist für die Wahl sehr gut positioniert, gar keine Frage. Aber der emotionale Flurschaden bei SPÖ und FPÖ ist immens. Beide wären wohl zu einer Koalition nach dem September bereit – beide feilen aber schon an einer Bedingung: Regierung ja, aber nur ohne Kurz. Der ÖVP-Chef wird im September wohl noch einmal fulminante Zuwächse brauchen, um weiter uneingeschränkt strahlen zu können.