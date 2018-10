Vor einem Jahr wählte Österreich. Das hat in der politischen Landschaft deutliche Spuren hinterlassen. Und dabei sind nicht bloß die neue Regierungskonstellation und die neue Rollenverteilung der Parteien gemeint. Dieses Jahr zeigt, welche nachhaltige Wirkung Wahlen haben können.

Die Grünen finden bundesweit nicht in die Spur. Diese Woche planen sie zwar einen „Neustart“. Doch trotz umweltpolitischer Konjunktur und der eklatanten Schwäche von Liste Pilz und SPÖ konnte man bisher nicht den Eindruck erwecken, dass es sich beim Rauswurf aus dem Parlament bloß um einen Betriebsunfall gehandelt hat.

Fast noch dramatischer ist die Situation bei der staatstragenden SPÖ. Dort ging ein glückloser SP-Parteichef auf Raten von Bord, die frustrierte Partei, die er zurückgelassen hat, erholt sich dennoch nur langsam. Auch ehedem fixe Größen wie der Wiener Bürgermeister taumeln eher durch die politische Landschaft, als dass sie der Parteibasis Halt vermitteln.

Auf der Regierungsseite ist längst nicht alles so harmonisch und perfekt geplant wie vermittelt. Natürlich gibt es ernsthafte inhaltliche und personelle Konflikte, natürlich finden auch hier manche Akteure schwer in ihre neuen Funktionen oder spielen – wie so manches Regierungsmitglied – erst gar keine Rolle. Und natürlich ist es eine Gefahr, wenn man wie in der Debatte um die direkte Demokratie langjährige Überzeugungen konterkariert.

Doch grundsätzlich hält das Regierungsschiff Kurs. Das gefällt den schwarz-blauen Unterstützern von vor einem Jahr. In diesen ersten 365 Tagen segelte man, unbehelligt von der Opposition, auf den Themenwellen einsam dahin.

Die Frage für die kommenden 365 Tage ist, ob man die strukturelle Schwäche der SPÖ nun stärker zu nutzen versucht und etwa einen Angriff auf das „rote Wien“ lanciert, um nach der nächsten Landtagswahl einen anderen Bürgermeister zu installieren. Das wäre ein Schlag, von dem sich die SPÖ nur schwer erholte. Aber es böte der SPÖ auch die Chance zur Emotionalisierung. Man darf gespannt sein, wie mutig ÖVP und FPÖ nun werden.